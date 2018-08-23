За первое полугодие в Россию было ввезено ветпрепаратов на 12,5 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Импорт ветеринарных ЛП в Россию и Импорт ветеринарных АФИ в Россию за июнь 2018 года.

За первое полугодие 2018 г. в нашу страну было ввезено продукции вет. назначения на сумму 30,2 млрд руб. (в ценах выпуска в свободное обращение). По-прежнему лидерами в отношении денежного объёма поставок являются кормовые добавки – 16,7 млрд. руб., за год данная категория показала динамику на уровне 10% (в рублёвом эквиваленте). Вторая строчка у вет. ЛП, их было завезено на сумму 12,5 млрд руб. (+13,6%). Замыкают список вет. АФИ, объём здесь «всего» 1,0 млрд руб., при этом данная товарная группа показала максимальный прирост в деньгах (+23,6%).

Натуральная динамика за период уже не столь однозначна. Наихудшую в годовом исчислении динамику показали кормовые добавки -12%, поставки ветеринарных АФИ сократились за год на 9% (в килограммах). Единственная группа, вышедшая в плюс — вет. ЛП, правда, динамика небольшая, всего 1,2%. Правда при этом важно отметить, что за минувший год существенно изменился показатель дробности упаковок, динамика по вет. ЛП за период при расчётах в минимальных единицах дозирования (МЕД) составила без малого 17%.

За первые шесть месяцев текущего года в категории кормовые добавки отличились южнокорейская компания «Даесунг» — поставки в рублях выросли в 19 раз и американская «Арчер Дэниэлз Мидленд» (в 18 раз). Примечательно, что оба предприятия поставляют в нашу страну аминокислоту лизин, в первом случае Севон L-лизин, а во втором L-лизин моногидрохлорид.

В отношении вет. ЛП так же отметим Южную Корею в частности «Донг Банг», на территорию России за первое полугодие 2018 г. фирма ввозила 7 препаратов, а в аналогичном периоде прошлого года всего 2. Рублёвый объём поставок компании за год вырос в 14,7 раз.

Что касается импорта вет. АФИ отметим китайскую «Цзиншань», за год рублёвые поставки продукции предприятия выросли в 14 раз. В нашу страну осуществляется импорт всего одной субстанции Флорфеникол, весь завозимый объём потребляет российская «Нита-Фарм».

gmpnews