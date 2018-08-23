В Подмосковье к 2024 году откроются 69 ФАПов

С 2019 по 2024 год в Московской области планируют создать 69 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Уже в следующем году будут построены 12 ФАПов серии, на эти цели по губернаторской программе «Здравоохранение Подмосковья» власти региона выделят более 222 млн рублей.

«Открытие и ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов позволит улучшить качество и доступность первичной медико-санитарной помощи сельскому населению. Каждый из объектов будет обслуживать от трех до десяти близлежащих деревень, а летом число пациентов будет увеличиваться в два-три раза за счет дачного сезона», – рассказал министр здравоохранения области Дмитрий Марков.

При каждом ФАПе, добавил Марков, предусмотрены жилые помещения для медицинского работника и его семьи.

На проводившемся 8 августа тематическом совещании в администрации области министр строительного комплекса Подмосковья признал, что программа строительства ФАПов в регионе провалена и пообещал предоставить план-график ввода в эксплуатацию десятков медицинских объектов.

Президент РФ Владимир Путин в Послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года поставил задачу в течение 2018–2020 годов в селах с населением от 100 до 2 тысяч человек восстановить и создать новые ФАПы и врачебные амбулатории, а села до 100 жителей оснащать мобильными передвижными комплексами – автомобилями с высокой проходимостью и необходимым оборудованием.

Источник: Пресс-служба первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой

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