Минпромторг доработает стратегию «Фарма-2030» к октябрю

По итогам общественного обсуждения проекта Стратегии развития фармпромышленности до 2030 года («Фарма-2030»), завершившегося 5 августа 2018 года, Минпромторг доработает проект стратегии и представит его на согласование в профильные ведомства в сентябре-октябре 2018 года, сообщили Vademecum в министерстве.

Участники обсуждения отметили, что в стратегии нужно уделить внимание, в частности, вопросам защиты прав интеллектуальной собственности в фармотрасли, предложениям по совершенствованию программы госгарантий, системы подготовки кадров, разработке инноваций для роста экспорта. Также Минпромторг согласился, что в стратегии нужно блоками прописать перспективные направления отрасли – развитие ядерной медицины, персонализированной медицины, биомедицинских клеточных продуктов, генной терапии, медицинских иммунобиологических препаратов.

Минпромторг учел замечания о том, что цели и задачи стратегии нужно согласовать с принятыми стратегическими документами – Стратегией и прогнозом социально-экономического развития РФ, Стратегией национальной безопасности РФ, Стратегией пространственного развития РФ и другими документами, влияющими на фармацевтическую отрасль.

Министерство разместило проект стратегии для общественного обсуждения 3 июля 2018 года. В нем предлагалось, например, создать свой венчурный фонд и Фонд научных разработок, а также предоставить ценовую преференцию на госторгах в 25% всем фармкомпаниям, производящим лекарства по полному циклу.

В ходе общественного обсуждения ведомство получило предложения и рекомендации от Торгово-промышленной палаты РФ, ассоциации «Инфарма», Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП), Союза профессиональных фармацевтических организаций (СПФО), Национальной фармацевтической палаты (НФП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), «Деловой России», «Р-Фарма», «Биокада», «Герофарма», «Валента Фарм», «ХимРара», «Нанолека» и других участников рынка.

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