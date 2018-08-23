Novo Nordisk покупает стартап Ziylo для разработки нового поколения инсулинов

Датский производитель антидиабетических препаратов Novo Nordisk приобретает британскую компанию Бристольского университета Ziylo Ltd. Ее разработки глюкозосвязывающих молекул нужны Novo Nordisk для создания первых в мире глюкозозависимых инсулинов. Стоимость сделки может превысить $800 млн.
Novo Nordisk приобретает все акции Ziylo на условиях предоплаты и дополнительных выплат при выполнении оговоренных условий – достижения определенных этапов разработки, регистрации, реализации продукции. Общая сумма сделки может превысить $800 млн.
Компания Ziylo создана университетом Бристоля на базе научного инкубатора Unit DX. Ziylo разработала и применяет в терапевтических и диагностических целях платформу синтетических глюкозосвязывающих молекул. Эти молекулы, разработанные профессором Энтони Дэвисом в университете Бристоля, обладают выраженной селективностью в отношении глюкозы в крови. По условиям сделки, Novo Nordisk приобрела все права на раннюю стадию разработки таких молекул.
Это позволит ускорить разработку Novo Nordisk первого в мире глюкозозависимого инсулина, объяснила компания. Novo Nordisk работает над созданием инсулина нового поколения, применение которого должно помочь исключить риск гипогликемии и улучшить контроль над уровнем глюкозы у пациентов с сахарным диабетом. Это «может изменить терапию сахарного диабета», уверена компания.
Разработанные Ziylo молекулы могут потенциально использоваться в качестве основного компонента не только глюкозозависимых инсулинов, но и устройств непрерывного мониторинга глюкозы. Поэтому руководители и совет директоров Ziylo основали новую компанию Carbometrics, которая владеет лицензией на нетерапевтическое применение решений Ziylo, в частности, в области диагностики и непрерывного мониторинга глюкозы. Carbometrics будет сотрудничать с Novo Nordisk только в рамках соглашения о научном сотрудничестве, которое предусматривает оптимизацию глюкозосвязывающих молекул для использования при производстве глюкозозависимых инсулинов.
В России у Novo Nordisk есть завод по производству инсулинов в Калужской области, в его организацию вложено более 8 млрд рублей. По итогам 2017 года Novo Nordisk занял 35-процентную долю среди производителей инсулинов для региональных противодиабетических программ. Интервью Vademecum с вице-президентом Novo Nordisk в России и Беларуси Ханса Дюифа читайте здесь.
Источник: Novo Nordisk