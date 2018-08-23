В Беларуси началась регистрация цен на важные лекарственные средства Novo Nordisk покупает стартап Ziylo для разработки нового поколения инсулинов » «Псков Фарма» намерена к сентябрю 2020 года запустить производство Передача камней, добытых из недр Особой Экономической Зоны «Моглино» — добрая традиция, символизирующая начало строительства новых производств на территории инвестиционной площадки. 21 августа такой символ с именной табличкой будущего производства получила компания «Псков Фарма». Инвестиционный проект «Псков Фарма» был утвержден в октябре 2017 года на заседании Наблюдательного Совета Особой Экономической Зоны «Моглино». На территории псковской ОЭЗ компания планирует строительство комплекса по производству противоопухолевых препаратов (в капсулах, таблетках и жидкой форме). Компания завершает проектирование современного комплекса, приступает к строительству объектов внутриплощадочной инфраструктуры и уже к сентябрю 2020 года планирует запустить производство. gmpnews