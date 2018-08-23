«  
  »

«Псков Фарма» намерена к сентябрю 2020 года запустить производство

Передача камней, добытых из недр Особой Экономической Зоны «Моглино» — добрая традиция, символизирующая начало строительства новых производств на территории инвестиционной площадки. 21 августа такой символ с именной табличкой будущего производства получила компания «Псков Фарма».

Инвестиционный проект «Псков Фарма» был утвержден в октябре 2017 года на заседании Наблюдательного Совета Особой Экономической Зоны «Моглино».

На территории псковской ОЭЗ компания планирует строительство комплекса по производству противоопухолевых препаратов (в капсулах, таблетках и жидкой форме).

Компания завершает проектирование современного комплекса, приступает к строительству объектов внутриплощадочной инфраструктуры и уже к сентябрю 2020 года планирует запустить производство.

gmpnews

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд « Оцените, пожалуйста, публикацию
 Загрузка...

Август 23, 2018 | Просмотров: 89