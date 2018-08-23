В Беларуси началась регистрация цен на важные лекарственные средства

С 23 августа 2018 года начал действовать Указ Президента Республики Беларусь №345 «О регистрации цен на лекарственные средства», принятый накануне. Цель нововведения – законодательно ограничить возможный рост цен на жизненно важные лекарства. А так же добиться от отечественных и иностранных производителей и реализаторов фармацевтической продукции желания сотрудничать в данной сфере. Для чего уже минимизируют бюрократические процедуры по регистрации лекарств.

В Указе Президента прямо прописан перечень из 37 международных непатентованных наименований лекарственных средств, преимущественно для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. МАРТ и Минздрав ответственны за разработку методики расчета максимальных отпускных цен, после её подготовки Правительство огласит порядок регистрации цен и внесения данных в реестр. Сделать все это бизнесу нужно строго в срок до 1 января 2019-го, а кто не успеет – целых два года, по 31 декабря 2020-го, не сможет торговать лекарствами из перечня, прописанного в президентском указе.

Власти идут навстречу частному капиталу – при расчете предельных отпускных цен можно согласовать с чиновниками свою позицию. Для этого нужно передать пакет документов в РУП «Центр экспертиз и испытаний в здравоохранении», затем выводы экспертов поступят в МАРТ, для проведения экономического анализа ситуации. Каждый случай будет рассмотрен в индивидуальном порядке, однако власти обещают, что вся процедура регистрации отпускных цен не затянется больше, чем на 30 рабочих дней.

Отчасти данные меры можно рассматривать и как эксперимент, в ходе которого станет видно, насколько эффективно удастся контролировать цены на лекарства в Беларуси. И есть ли смысл распространять данный опыт на другие виды лекарственной продукции.

infobank.by