ЦРПТ определился со стоимостью услуги по маркировке лекарств

Оператор единой системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) за свои услуги намерен взимать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара.

Как передают «Ведомости», проект документа о создании системы маркировки, которая в будущем охватит значительную часть товарных потоков в России, был направлен в Минпромторг, рассказал представитель Центра развития перспективных технологий.

Расходы на создание системы оцениваются в 205,7 млрд руб. за 15 лет: 68 млрд – капитальные затраты и 137,7 млрд – операционные. Государственные вложения не предусмотрены: расходы инвестора оплатят производители.

За свои услуги ЦРПТ собирается брать 50 коп. без учета НДС за каждую единицу маркированного товара. Жизненно необходимые лекарства дешевле 20 руб. будут промаркированы бесплатно.

Кроме того, в будущем компания собирается зарабатывать на продаже аналитики. В среднем первые семь лет проекта ежегодно ЦРПТ рассчитывает получать прибыль в 1,5 млрд руб. и выйти на окупаемость за это время при доходности 16%, следует из проекта соглашения.

От государства оператор получит исключительные права на информационную систему маркировки лекарств и шуб, которую создавала ФНС.

Согласно официальной информации, ООО «Оператор-ЦРПТ» является совместным проектом USM Holdings («Петер-сервис», 50 %), госкорпорации «Ростех» (концерн «Автоматика», 25 %) и «Элвис-Плюс групп» А. Галицкого (25 %).

gmpnews