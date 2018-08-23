ЦВ «ПРОТЕК» возглавил рейтинг дистрибьюторов за первое полугодие 2018 года

ЦВ «Протек» (ГК «Протек») стал лидером рейтинга дистрибьюторов за 1-2 кварталы 2018 года, подготовленного аналитической компанией DSM Group.
Доля компании на рынке, по данным DSM Group, составила 16,5% (в денежном выражении – 109,3 млрд руб.). На втором месте – «Катрен» с долей рынка 16,5%. При равных долях двух дистрибьюторов в процентном выражении доля «Катрен» в денежном выражении составила 108,9 млрд руб. На третьей позиции рейтинга – «Пульс» (14,1% ).
Рейтинг дистрибьюторов за 1 полугодие 2018 года
|Ранг
|Дистрибьютор
|Объем, млрд. руб.
|Прирост
|Доля
|1
|Протек
|109,3
|-5,2%
|16,5%
|2
|Катрен
|108,9
|-0,4%
|16,5%
|3
|Пульс
|93,4
|18,0%
|14,1%
|4
|СИА
|29,7
|-10,4%
|4,5%
|5
|Фармкомплект
|29,5
|2,0%
|4,5%
|6
|Р-Фарм
|29,1
|-15,4%
|4,4%
|7
|Гранд Капитал
|26,5
|46,0%
|4,0%
|8
|БСС
|25,1
|19,8%
|3,8%
|9
|Профит-мед
|21,2
|47,4%
|3,2%
|10
|Авеста Фармацевтика
|11,6
|46,0%
|1,8%
Источник публикации: ЦВ «Протек»