Эксперт: существуют резервы для разработки новых преференций в рамках СПИК

Изменение законодательства в части предоставления льготы по налогу на прибыль в течение всего действия СПИК может оказать существенную поддержку проектам, заявляют представители фармкомпаний.

Напомним, в начале августа Минпромторг разработал изменения в частях первой и второй Налогового кодекса РФ, направленные на совершенствование налогового режима в отношении налогоплательщиков – участников специальных инвестиционных контрактов (СПИК) в части отдельного от региональных инвестиционных проектов регулирования применения налоговых льгот в рамках СПИК.

Как отмечает генеральный директор «АстраЗенека», Россия и Евразия Ирина Панарина, предлагаемые налоговые и торговые преференции повысят заинтересованность инвесторов в механизме СПИК, а также учтут интересы тех компаний, которые уже участвуют в СПИК и готовы продолжать наращивать инвестиции.

«В то же время с учетом длительного периода реализации СПИК объем всех капиталовложений должен оцениваться в целом и не влиять на возможность применения налоговых льгот в период действия СПИК», – добавляет она.

По словам вице-президента компании «НоваМедика» по развитию бизнеса Елены Литвиновой, изменение законодательства в части предоставления льготы по налогу на прибыль в течение всего действия СПИК может оказать существенную поддержку проектам.

«Особенно тем, в которых инвестиции направлены на модернизацию производства, поскольку это позволит обеспечить прибыль и, соответственно, налоговые льготы уже с первых лет участия в СПИК. Инициатива, безусловно, интересная, при этом введение раздельного учета по сути не является препятствием для ее внедрения. На данном этапе все компании, подписавшие СПИК, в любом случае планируют вводить раздельный учет для предоставления корректной информации при отчетности по реализации проекта», – комментирует инициативу Минпромторга Елена Литвинова.

Кроме того, как добавляет Ирина Панарина, следует отдельно отметить разработку изменений в Бюджетный кодекс РФ в отношении введения возможности принятия в рамках государственных закупок долгосрочных бюджетных обязательств (более чем на один бюджетный период), о необходимости которых индустрия говорит уже не один год.

«Это позволит в том числе заложить основу для внедрения механизма прямых переговоров производителей и бюджетных плательщиков в рамках долгосрочных контрактов на поставку в том числе не имеющей аналогов инновационной лекарственной терапии, а значит, повысить ее доступность пациенту. Мы надеемся, что вновь разрабатываемые законодательные инициативы также поддержат инвесторов, уже реализующих свои проекты в рамках СПИК. В то же время мы считаем, что существуют резервы для разработки и других преференций в рамках СПИК, к примеру, в здравоохранении», – пояснила в разговоре с «ФВ» Ирина Панарина.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»