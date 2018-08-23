Эксперт: не стоит питать больших иллюзий по поводу резкого повышения эффективности работы «больничных» аптек

Централизация закупок для аптек при медицинских учреждениях позволяет решить ряд проблем, связанных с неэффективным планированием, однако теория часто не совпадает с реальным положением дел, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов (на фото).

Напомним, Минздрав Московской области затеял реформу «больничных» аптек. Сеть государственных аптек «Мособлмедсервис» станет единым оператором по хранению, доставке и выдаче ЛП для льготной категории граждан в регионе, а также по хранению и выдаче лекарств для стационарного лечения.

Как пояснила «ФВ» исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина, «больничные» аптеки России переживают не лучшие времена. На них обрушился ком проблем, с которыми самостоятельно медицинским учреждениям уже не справиться.

Подразумевается, что создание единого оператора в Подмосковье позволит максимально эффективно вести учет, распределять и надежно хранить льготные препараты.

По данным RNC Pharma, «Мособлмедсервис» по итогам 1-го полугодия 2018 г. занимает 8-ю строчку в топе аптечных сетей Московской области с долей 2,6%. На 1 июля 2018 г. в сети реально работало 225 аптек.

«Инициатива, с одной стороны, вроде бы правильная: централизация в теории позволяет решить ряд проблем, связанных с неэффективным планированием, остатками товара. От поставщиков можно требовать более привлекательные условия, в том числе добиваться заключения прямых контрактов с производителями. Но, увы, это все только в теории. Государственные аптечные сети в большинстве своем работают неэффективно. Тот же «Мособлмедсервис» в среднем в расчете на 1 аптеку продает ЛП втрое меньше, чем «36,6» или «Ригла» за тот же период», – считает Николай Беспалов.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»