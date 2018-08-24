Проанализирована стоимость популярных препаратов в разных городах США Эксперт: не стоит питать больших иллюзий по поводу резкого повышения эффективности работы «больничных» аптек » «Ригла» возглавила рейтинг аптечных сетей за I полугодие 2018 года Аптечная сеть «Ригла» (ГК «Протек») возглавила рейтинг аптечных сетей за I полугодие 2018 года, подготовленный аналитической компанией AlphaRM. Доля рынка компании – 5,42%, общий объем продаж за период превысил 32 млрд руб. На втором месте рейтинга – ГК «Эркафарм» с долей рынка 4,57%, на третьем – «Имплозия» (3,87%). «Доля тройки лидеров среди аптечных сетей по товарообороту* – «Ригла» (Москва), «Эркафарм» (Москва) и «Имплозия» (Самара) – достигла 13,9% от товарооборота всего фармритейла и 9,4% от общего количества аптечных точек», – отмечают эксперты AlphaRM. Источник публикации: ГК «Протек» «Фармацевтический вестник»