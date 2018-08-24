Минимальный объем инвестиций по СПИК планируется установить на уровне 1 млрд рублей

Минпромторг разработал изменения в Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» в части регулирования специальных инвестиционных контрактов, практическая реализация механизма которых начата в 2015 г.

Законопроект в том числе предусматривает:

1) конкурсный отбор участников СПИК на принципах публичности;

2) уточнение предмета СПИК для фиксации необходимости разработки и внедрения современных технологий, перечень которых утверждается Правительством РФ в целях создания либо модернизации производства промышленной продукции на основе указанных технологий (в том числе внедрение технологий, права на которые принадлежат РФ);

3) расширение круга участников СПИК: обязательное участие в качестве сторон федеральных СПИК органов власти всех уровней;

4) четкое определение участника СПИК, имеющего право на применение мер стимулирования деятельности в сфере промышленности: им является организация, реализующая проект, которая также может быть инвестором, описание функций иных лиц, привлекаемых инвестором для реализации проекта;

5) установление минимального объема инвестиций по СПИК (1 млрд руб.) и увеличение предельных сроков действия СПИК: не более 15 лет для проектов с объемом инвестиций от 1 млрд до 50 млрд руб. и не более 20 лет для проектов, свыше 50 млрд рублей (при этом исключается ограничение 2025 годом по предоставлению налоговых льгот);

6) стабильность условий ведения хозяйственной деятельности для организации, реализующей проект, только при условии, если это предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими соответствующие отношения, и в установленных указанными актами пределах;

7) дополнение и уточнение полномочий Правительства РФ по утверждению: порядка заключения, изменения и расторжения федеральных СПИК; перечня современных технологий, разработка и (или) внедрение которых осуществляется в целях реализации проектов по федеральным СПИК; требований к структуре, содержанию и порядку подготовки сводного отчета о результатах реализации проектов по федеральным СПИК;

8) дополнение и уточнение полномочий Минпромторга России по утверждению состава сведений, формы, порядка представления информации, порядка ведения и непосредственно самому ведению реестра федеральных СПИК, утверждению порядка контроля за выполнением инвестором и привлеченными им лицами обязательств по федеральным СПИК, осуществлению подготовки и представлению в Правительство РФ сводного отчета о результатах реализации проектов по федеральным СПИК;

9) осуществление информационного взаимодействия уполномоченного органа и лиц, заключивших СПИК, при осуществлении контроля за выполнением обязательств по СПИК посредством государственной информационной системы промышленности;

10) конкретизация перечня условий СПМК с учетом того, что меры стимулирования деятельности в сфере промышленности, которыми инвестор и лица, заключившие СПИК, могут воспользоваться в соответствии с законодательством в общем порядке, не подлежат включению в СПИК;

11) определение содержания акта Правительства РФ о порядке заключения, изменения, расторжения федеральных СПИК;

12) сохранение действия СПИК, уже заключенных на момент вступления в силу законопроекта, за исключением случаев, если по соглашению всех сторон СПИК будет принято решение о расторжении действующего СПИК и заключении нового СПИК или об изменении действующего СПИК.

Общественное обсуждение законопроекта проводится на сайте regulation.gov.ru до 6 сентября 2018 г.

«Фармацевтический вестник»