Лента · Обзоры 170 Число утечек конфиденциальных данных из медучреждений в России за год увеличилось в два раза

По результатам глобального исследования утечек конфиденциальной информации из медицинских учреждений, которое подготовил Аналитический центр InfoWatch, в 2017 году количество зарегистрированных в мире утечек персональных данных, в том числе номеров социального страхования, реквизитов платежных карт, специфических медицинских записей о состоянии здоровья, историй болезни пациентов, сократилось за год на 7,7% до 370 случаев, объем скомпрометированных в результате утечек записей данных снизился по сравнению с предыдущим годом в два раза — с 26,8 млн записей до 14,2 млн. При этом в России был отмечен резкий рост количества «медицинских» утечек — более чем в два раза.

Авторы исследования связывают снижение числа инцидентов и объема утекших записей в мире с повышением уровня защиты медицинских данных в самой большой системе здравоохранения мира — США. По оценкам экспертов, в 2017 году более 80% организаций сферы здравоохранения США увеличили расходы на информационную безопасность (ИБ). В то же время в исследовании отмечается, что развитие технологий, в том числе телемедицины, а также способов использования медицинских данных в электронном виде, увеличивает ценность медицинской информации. Поэтому в ближайшей перспективе число утечек такой информации и объем скомпрометированных данных в мире неизбежно будут расти, отметил аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук.

Если в глобальной картине «медицинских» утечек около 30% инцидентов были связаны с внешними атаками злоумышленников, то в России все зафиксированные случаи носили исключительно внутренний характер. Классический для России пример внутренней утечки из медицинских учреждений — это «слив» сотрудниками больниц и клиник данных о тяжелобольных и умерших пациентах ритуальным агентам.

«Культура обращения с информацией ограниченного доступа у медицинских работников в России находится на довольно низком уровне. Кроме того, внутренние злоумышленники в различных медучреждениях осознали, что персональные данные пациентов и коллег остаются без должного контроля, а из кражи такой информации можно извлечь выгоду, — отметил Сергей Хайрук. — С другой стороны, информатизация российской медицины пока происходит недостаточно высокими темпами по сравнению с мировыми. Развитие медицинских систем сегодня носит скорее хаотичный характер, клиники все еще работают с большими массивами информации в бумажном виде — эти факторы делают отечественную сферу здравоохранения не очень привлекательной мишенью для внешних злоумышленников — хакеров, организованной киберпреступности».

Авторы исследования также отмечают, что доля умышленных утечек информации, совершенных сотрудниками медучреждений, в России существенно выше, чем в мире — 39% против 30% соответственно.

В России и в мире примерно четверть «медицинских» утечек была сопряжена с квалифицированными действиями злоумышленников – мошенничеством или превышением прав доступа к информационным системам. При этом в России доля таких «квалифицированных» утечек за 2017 год выросла вдвое, в то время как на мировой выборке этот показатель практически не изменился по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году компрометации в российских медучреждениях подвергались исключительно персональные данные клиентов и персонала, в то время как медучреждения во всем мире также теряли и платежную информацию (12,2%), и данные, которые относятся к категории коммерческой тайны и ноу-хау (0,8%).

Российское распределение инцидентов в медицине по каналам утечек в существенно отличается от мирового. Для России характерна более высокая доля утечек через бумажные носители — 24% против 16% в мире, а также посредством мгновенных сообщений — 19% против 3% в мире.

Как отмечается в исследовании, организации сферы здравоохранения занимают одно из первых мест среди всех отраслей мирового хозяйства по такому показателю, как воздействие на информационные активы со стороны внутренних злоумышленников. Именно по вине сотрудников, топ-менеджеров и системных администраторов медучреждений происходит подавляющее большинство инцидентов, утекает основной объем записей в данной сфере.

«Цена, которую медицинская отрасль вынуждена платить, ликвидируя последствия утечек информации, постоянно возрастает, — отметил Сергей Хайрук. — По оценкам профильных аналитических агентств, средний ущерб компаний различных отраслей от каждой утечки данных, которая произошла в результате действий внутреннего злоумышленника, увеличился за два года более чем в два раза и может достигать 8,5 млн долл. По мере роста ценности информации медицинских организаций продолжит расти и число злоумышленников, которые стремятся ей завладеть».

Исследование проводилось на основе собственной базы данных, которая пополняется специалистами Аналитического центра InfoWatch с 2004 года и насчитывает десятки тысяч зарегистрированных инцидентов. В базу попадают публичные сообщения о случаях утечки информации из коммерческих, некоммерческих, государственных, муниципальных организаций, госорганов, которые произошли вследствие умышленных или неосторожных действий сотрудников и иных лиц.

Источник: InfoWatch

«Фармацевтический вестник»