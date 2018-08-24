Apple запатентует технологию неинвазивного анализа уровня глюкозы в крови

Ведомство по патентам и товарным знакам США опубликовало на своем сайте заявку на патент от компании Apple. Речь идет о технологии неинвазивного измерения уровня глюкозы с помощью «умных часов» Apple Watch. Однако по слухам, реализация такого инструмента возможна только через несколько лет.

Патент носит название Reference Switch Architectures for Non-Contact Sensing of Substances. Для этой технологии Apple использует источник света, оптику, модуляторы, детектор и другие подобные компоненты.

В апреле 2017 года стало известно, что компания Apple наняла команду биомедицинских инженеров для разработки неинвазивных датчиков глюкозы. По планам компании, эти датчики в Apple Watch смогут контролировать уровень сахара в крови непрерывно.

В 2018 году Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) и сервис по контролю здоровья Cardiogram разработали специальную программу для «умных часов» Apple Watch, которая по характеру сердечного ритма определяет, есть ли у человека сахарный диабет. Тестирование на 14 тысячах пользователей показало, что устройство верно поставило диагноз в 85% случаев.

Кроме того, Apple разрабатывает специальный чип, который сможет считывать данные о самочувствии человека. В середине августа телеканал CNBC обнаружил объявление компании о поиске инженера «для разработки датчиков здоровья, хорошего самочувствия и фитнеса».

Источник: iPhoneHacks

vademec