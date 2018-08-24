В США обвинили «фабрику троллей» в разжигании споров о прививках

Американские специалисты Университета Джорджа Вашингтона обвинили так называемую российскую фабрику троллей в том, что ее представители через Twitter искусственно разжигают споры о вреде вакцинации, чтобы «посеять разлад» в американском обществе.

Как говорится в исследовании, с которым ознакомилась газета The Guardian, с помощью спецслужб ученые определили связь аккаунтов с Россией. Как оказалось, адреса якобы совпадают с теми, владельцы которых, по мнению Конгресса, вмешивались в выборы президента в 2016 году. Изучив «твиты» за 2014–2017 годы, ученые посчитали, что тролли и боты поднимали тему вакцинации в 22 раза чаще, чем обычные пользователи.

Причем авторы этих записей говорили как о вреде, так и о пользе прививок. Они также пытались обострить конфликт, обращаясь к теме имущественного неравенства, религиозным и расовым вопросам. Записи продвигались под хэштегом #VaccinateUS, большинство из которых сделали представители «фабрики троллей», утверждают авторы исследования.

По их мнению, избранная «разжигателями» тактика может усилить полемику и негативно отразиться на состоянии здоровья населения. «Эти тролли, похоже, используют проблему вакцинации в качестве клина, разжигая разногласия в американском обществе», – заявил один из экспертов Марк Дредзе.

Исследование вышло на фоне одной из самых крупных вспышек кори в Европе, где за первое полугодие 2018 года заболевание диагностировано у более 41 тысячи человек, 37 из них скончались.

В связи с этим Роспотребнадзор рекомендовал россиянам не менее чем за две недели до поездки в европейские страны сделать прививку от кори.

«Фабрика троллей» – такое название в зарубежных СМИ получило российское Агентство интернет-исследований, которое, по мнению американских следователей, пыталось через соцсети повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году.

Источник: The Guardian

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