Управление потенциалом роста фармацевтического рынка Татарстана

Доля отечественных препаратов на фармацевтическом рынке Татарстана в прошлом году достигла 35 процентов. Об этом сообщила замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева на пресс-конференции, посвященной III Всероссийской GMP-конференции «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», в ИА «Татар-информ».

Данный показатель превышает средние показатели по России. Так, доля отечественных препаратов на фармрынке страны в денежном выражении составляет порядка 30 процентов, в натуральном — 62 процента. Это говорит о том, что лекарства, произведенные в России, дешевле импортных, отметила Яркаева.

По словам замминистра здравоохранения РТ, фармацевтическая отрасль в России — одна из привлекательных отраслей для российских и иностранных инвесторов и производителей. Только за последние два года в России было открыто около 70 площадок, производящих лекарственные препараты. Это ведет к росту конкуренции и снижению цен, подчеркнула Яркаева.

Так же на встрече было анонсировано, что в рамках GMP-конференции будет презентован проект «ФармМедПолис Республики Татарстан». Об этом заявил гендиректор проекта Альберт Гайфуллин.

«ФармМедПолис» должен будет искать якорных партнеров и инвесторов в странах ШОС и БРИКС, формировать инфраструктуру медицинского кластера Татарстана, работать над законодательной базой в фармацевтической отрасли, а также над созданием в республике конкурентной среды для развития фармацевтических компаний, — рассказал Гайфуллин.

Концепцию фармацевтического проекта утвердили в Татарстане в апреле текущего года. Она представляет собой проектный офис для адресного привлечения и размещения резидентов в Татарстане с целью развития фармацевтической промышленности, в частности основной задачей проекта является привлечение фармацевтических компаний в республиканские ТОСЭР и ОЭЗ.

III Всероссийская GMP-конференция пройдет в столица Татарстана с 27 по 29 августа. Центральная тема конференции в 2018 году — «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка». Мероприятие посетят более тысячи участников и 20 иностранных делегаций, в числе которых представители GMP-инспекторатов стран БРИКС, Европы, Японии, Канады, отраслевых объединений, руководители и собственники компаний. В рамках конференции участники обсудят наиболее актуальные вопросы фармацевтического рынка России.



gmpnews