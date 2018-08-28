Ирландские фармацевты аптек Lloyds проводят забастовку

В конце августа 2018 г. сотрудники британской аптечной сети Lloyds Pharmacy в Ирландии провели забастовку в 40 аптеках компании. Профсоюз, представляющий 270 работников, заявляет, что предложенные руководством сети условия не достаточны для прекращения акций протеста, сообщает TheJournal.ie.

Несколько месяцев назад сотрудники Lloyds Pharmacy подали иски в суд с требованием улучшения условий труда. В пятницу 24 августа 2018 г. руководство компании в очередной раз представило свои предложения. В частности компания готова повысить зарплату, предоставить дополнительные бонусы в виде отпуска и праздничных дней, обеспечить выходное пособие.

В своем заявлении вчера Lloyds Pharmacy говорит, что повышение зарплаты для всего персонала колеблется от 1,5% до 11% и что ни один из сотрудников не будет получать менее 10,10 евро в час.

«Дальнейшие забастовки безрассудны, — считает директор по продажам и маркетингу Lloyds Pharma Пэт Уотт. — Разрушение бизнеса еще более контрпродуктивно и не приведет к каким-либо улучшениям».

В то же время сотрудник по связям с общественностью профсоюза фармацевтов Дэвид Гибни заявил TheJournal.ie, что запланированная забастовка будет продолжаться, так как предложения руководства не удовлетворяют работников. Он добавил, что никто не хочет протестов и что профсоюз предпочел бы начать переговоры.

Профсоюз предупредил руководство компании о предстоящих девяти днях забастовки в сентябре, октябре и ноябре.

Lloyds Pharmacy в Ирландии включает 90 аптек, в которых работает более 1000 человек.

Фото: lloydsworkers.com

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»