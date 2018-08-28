Владимир Шипков: России стоит присмотреться к драйверам, определенным в Китае

Китай произвел переоценку глобальных драйверов роста фармотрасли и России стоит взять на вооружение некоторые из них, считает исполнительный директор Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) Владимир Шипков (на фото).

В ходе третей всероссийской GMP конференции Владимир Шипков проанализировал мировую практику развития фармотрасли. Основополагающим документом в России на сегодняшний день является активно обсуждаемый проект «Фарма-2030». В то же время Европа идет путем развития частно-государственного партнерства. Китай пошел своим путем, и по мнению Владимира Шипкова, переоценка им драйверов развития должна быть интересна и России.

Китайская стратегия развития содержит такие меры, как: защита прав интеллектуальной собственности, увеличение срока патентной защиты, запрет на обращение воспроизведенных и биоаналоговых препаратов до истечения срока действия патента, уменьшение сроков регистрации ЛП, отказ от обязательных локальных клинических исследований.

«Ничего сверхъестественного Китай не придумал. Проанализировали ситуацию и приняли комплекс решений. Возможно и нам стоит посмотреть в этом направлении», – заявил Владимир Шипков .

В ответ на данное предложение директор Департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин отметил, что при разработке стратегии «Фарма-2030» учитывался лучший мировой опыт и выбраны драйверы, которые являются ведущими в большинстве стран. Новейшие практики также будут внимательно изучаться и включатся в стратегию развития фармотрасли . «У нас все впереди», – отметил г-н Алехин.

Фото: Игорь Чунусов

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»