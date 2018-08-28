Узбекскими аптеками Dori-Darmon будет управлять американская компания

Компания United Investment Healthcare Group из США может получить в доверительное управление государственную долю в уставном капитале акционерной компании Dori-Darmon, сообщает портал UzDaily.

Согласно проекту постановления президента Узбекистана «О дополнительных мерах по повышению эффективности управления акционерной компанией Dori-Darmon», United Investment Healthcare Group получит в доверительное управление государственную долю (71%) в уставном капитале АК Dori-Darmon на пять лет. В случае достижения параметров утвержденного бизнес-плана соглашение будет продлено еще на пять лет.

В документе отмечается, что если американская компания привлечет инвестиции в виде денежных средств, оборудования, программных продуктов для реализации утвержденного бизнес-плана, эти инвестиции подлежат возмещению со стороны Dori-Darmon. Оплата услуг доверительного управляющего устанавливается в виде вознаграждения от ежемесячной выручки и бонуса. Размер бонуса исчисляется от суммы чистой прибыли Dori-Darmon в зависимости от выполнения параметров бизнес-плана, а также от суммы чистой прибыли, полученной акционерной компании сверх установленного бизнес-планом размера за счет части дивидендов, начисляемых по государственной доле в уставном капитале Dori-Darmon по итогам финансового года.

Dori-Darmon будет закупать товары и услуги, в том числе лекарственных средств, без проведения закупочных процедур по прямым договорам, отмечается в проекте постановления. При этом государственным медицинским организациям в свою очередь будет разрешено напрямую покупать лекарственные препараты у АК Dori-Darmon.

Справка. В АК Dori-Darmon входят 8 акционерных обществ, 12 обществ с ограниченной ответственностью, имеющих в своем составе 17 оптовых складов, 15 контрольно-аналитических лабораторий, 1364 аптечных учреждений. В 2013 г. выпущена первая партия лекарственных препаратов производственного блока — ООО INTEGRA DD.

АК «Дори-Дармон» и ее территориальные подразделения являются основным поставщиком лекарственных препаратов в лечебные учреждения Министерства здравоохранения, Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Службы национальной безопасности и в другие лечебно-профилактические учреждения Республики Узбекистан. В отдаленных районах действуют «передвижные аптеки». Они представляют из себя специализированные автомашины с изотермическим фургоном.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»