Эксперт: благодаря внедрению правил GMP, количество некачественных препаратов снизилось вдвое

В ходе третьей GMP-конференции, которая проходит в Казани, Росздравнадзор представил первые результаты внедрения риск-ориентированной модели проверок. Как отметила зам. руководителя Федеральной службы Валентина Косенко, внедрение риск-ориентированной модели стало очередным драйвером роста фармацевтического рынка. Однако первые результаты продемонстрировали, что наибольшее количество нарушений выявлено у предприятий, которые отнесены к высокому классу риска.

По словам Валентины Косенко, внедрение правил GMP также является серьезным драйвером роста. По анализу Росздравнадзора, количество препаратов неудовлетворительного качества за годы работы инспектората снизилось вдвое.

«Мы продемонстрировали миру, что в России существуют надлежащие практики, и с этим надо считаться», – заявил директор ФБУ «ГИЛС и НП» Владислав Шестаков.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»