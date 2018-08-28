«Ригла» закрыла сделку по покупке иркутской сети «Русичи»

Аптечная сеть «Ригла» закрыла сделку по переуступке права аренды с ООО «Торгово-промышленная компания «Русичи», владевшей одноименной сетью аптек в Иркутске. Сделка прошла без покупки юридического лица, сообщили в компании.

«Ригла» на месте точек аптечной сети «Русичи» 24 августа открыла аптеки под брендом «Будь здоров!». Сеть «Русичи» была представлена в г. Иркутске восемью точками закрытого формата торговли.

Теперь у компании «Ригла» в Забайкальском регионе 100 аптек, 19 из них расположены в административном центре.

«Сделка с ТПК «Русичи» стала очередным планомерным шагом развития нашей сети в этом регионе. По принципам организации бизнес-процессов, целевой аудитории сеть «Русичи» оптимально соответствует формату аптек у дома «Будь здоров!» аптечной сети «Ригла». Это аптеки площадью около 40 кв. метров, расположенные в спальных районах, в продуктовых розничных точках и в торговых центрах класса «С», – пояснил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

Это третья покупка «Ригла» в регионах с начала 2018 г. В январе текущего года «Ригла» объявила о покупке сетей «Аптеки 003» в Пскове и «Панацея» в Костроме. Согласно данным AlphaRM, псковская аптечная сеть включает в себя 29 точек, средний чек в 2017 г. составил 439,1 руб., что больше на 11,3% по сравнению с 2016 г. Аптеки «Панацея» есть в Костроме и Ярославле, их общее число – 31 точка, средний чек в 2017 г. был 431,37 руб., это ниже на 5,45%, чем в 2016 г.

А в апреле стало известно о приобретении крымской сети аптек «АТЭК», в которую входят 28 аптек. Из них 24 находятся в Феодосии и в пригороде, две – в Симферополе и две – в Ялте.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»