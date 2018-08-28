Кардиопрепарат Bayer и J&J терпит неудачу в попытках расширения показаний к применению

Проводимая компаниями Bayer («Байер») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон») кампания с целью расширения рынка для кардиопрепарата Xarelto потерпела неудачу после того, как у потенциально новой подгруппы пациентов препарат не продемонстрировал статистически значимых преимуществ, сообщает агентство Reuters.

Согласно публикации в New England Journal of Medicine, антикоагулянт Xarelto не продемонстрировал способности к снижению частоты образования опасных тромбов у определенной группы пациентов с высоким риском тромбообразования после выписки из больницы.

Участники исследования Mariner ранее были госпитализированы в связи с рядом состояний, связанных с высоким риском венозной тромбоэмболии, таких как сердечная недостаточность, ОРЗ, ишемический инсульт или инфекционные заболевания.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»