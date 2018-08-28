Компания Merck анонсировала смену главы HR-департамента

Фармацевтическая компания Merck (Мерк) известная как MSD (МСД) за пределами США и Канады, объявила о выходе в отставку главы департамента по управлению персоналом Мириан М. Грэддик-Вейр (Mirian M. Graddick-Weir). Г-жа Грэддик-Вейр покинет компанию 30 ноября 2018 года после 12 лет успешной работы в компании.

Г-жу Граддик-Вейр сменит Стивен Мизелл (Steven C. Mizell), который присоединится к команде Merck в октябре 2018 года. Сообщается также, что Стивен Мизелл в Merck также займет кресло члена Исполнительного комитета компании.

Грэддик-Вейр проработала в компании Merck 12 лет, сообщает пресс-служба компании. Она сыграла важную роль в ведущих глобальных и трансформационных изменениях в сфере бизнеса и управления человеческим капиталом, а также в укреплении пула талантов компании. Мириан М. Грэддик-Вейр останется в компании до конца ноября и будет тесно сотрудничать со Стивеном Мизеллом для успешной передачи полномочий.

Стивен Мизелл присоединится к команде Merck после более чем 14-ти летнего сотрудничества с компанией Monsanto (многоотраслевая транснациональная компания, мировой лидер в области биотехнологии растений), где с 2004 года он является исполнительным вице-президентом и HR-директором. На протяжении всей своей карьеры Мизелл занимал руководящие должности по целому ряду направлений в области HR. В разное время он был старшим вице-президентом Advance PCS, вице-президентом и HR-директором технологической компании Zilog, Inc.

Он получил степень бакалавра в области промышленного управления из Технологического института Джорджии и степень магистра в области социологии и менеджмента Университета Карнеги-Меллона.

Елена Григорьева

«Фармперсонал»