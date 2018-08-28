«О классификаторе видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье медицинского изделия»

Принят: Август 21, 2018

Решение Коллегии ЕЭК от 21.08.2018 г. № 135 «О классификаторе видов документов, оформляемых при рассмотрении регистрационного досье медицинского изделия»

«Фармацевтический вестник»