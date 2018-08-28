ОНФ назвал дефицит кадров в ФАПах «катастрофическим»

С начала 2018 года активисты ОНФ посетили девять регионов России, проинспектировав более 50 медицинских организаций и их подразделений. Как показала ревизия, во многих ФАПах нет центрального отопления, водопровода, канализации, телефонной связи, а «туалеты находятся на улице». Также ФАПам, по оценке контролеров, «катастрофически не хватает» медицинских работников.

В Тверской области в деревне Будово эксперты обнаружили ФАП, размещенный в «аварийном здании с антисанитарными условиями», но имеющий при этом лицензию, в ФАПе деревни Новое Вишенье прием пациентов проводится не чаще раза в неделю. В селах Ульяновской области, как обнаружили активисты ОНФ, участники программы «Земский фельдшер» за полгода так и не получили гарантированные этим проектом 500 тысяч рублей. В селе Никольское Нижегородской области ФАП сгорел два года назад и до сих пор не был восстановлен.

«Все результаты, собранные по итогам рейдов, мы обязательно доводим до сведения профильных региональных органов власти. И эти вопросы не снимаются с нашего контроля до тех пор, пока недостатки не будут полностью устранены», – отметил член Центрального штаба ОНФ Эдуард Гаврилов.

В марте 2018 года в послании к Федеральному собранию Владимир Путин поручил восстановить или построить новые ФАПы и амбулатории в селах с населением от 100 до 2 тысяч человек, а населенные пункты, где проживает до 100 человек, обеспечить передвижными медкомплексами. Тогда же Путин поручил ОНФ контролировать доступность первичного звена медпомощи.

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