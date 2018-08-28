Минпромторг предложил изменить регламенты СПИК

Минпромторг опубликовал проект изменений в закон «О промышленной политике в РФ» в части специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Минимальный порог инвестиций для соглашений, заключаемых с РФ, предложено повысить до 1 млрд рублей, максимальный срок действия – продлить до 20 лет. Инвесторы будут отбираться по конкурсу.

Предметом СПИК теперь будет считаться проект разработки и внедрения современной технологии. Перечень таких технологий утвердит Правительство РФ на основе предложений отраслевых игроков, научных организаций, резидентов «Сколково». Технология должна предусматривать производство либо «конкурентоспособной на мировой рынке промышленной продукции», либо продукции, не имеющей аналогов в РФ.

Участников СПИК предложено отбирать через открытый или закрытый конкурс, причем проведение открытого конкурса могут инициировать как власти, так и инвестор, закрытого – только госорганы.

Сторонами СПИК, помимо самого инвестора, смогут выступать прочие участники проекта, в том числе дистрибьюторы оговоренной контрактом продукции, финансовые партнеры инициатора СПИК.

Для СПИК, заключаемых на федеральном уровне, минимальный порог инвестиций предлагается повысить с нынешних 750 млн до 1 млрд рублей. Вкладывать в проект можно будет не только собственные, но и привлеченные средства. Регламенты по региональным соглашениям, в том числе в отношении размера и происхождения инвестиций, устанавливают власти субъекта РФ.

Еще одно значимое изменение – увеличение сроков действия федеральных СПИК. При инвестициях от 1 до 50 млрд рублей контракт может быть заключен на срок до 15 лет, свыше 50 млрд рублей – до 20 лет. Сейчас предельный срок для СПИК – 10 лет. Кроме того, в обязательстве по стабильности предоставляемых инвестору условий появилась оговорка, что льготы действуют при неизменности соответствующего законодательства.

Уже заключенные СПИК сохранят свое действие, если стороны не решат изменить или расторгнуть соглашение и заключить новый контракт, говорится в законопроекте.

Федеральный СПИК может быть заключен без проведения конкурса, по решению Президента РФ. Также конкурс не проводится, если подана единственная соответствующая требованиям конкурсной документации заявка или если о намерении участвовать в конкурсе по результатам общественного обсуждения проекта не объявил никто, кроме его инициатора.

В Минфине на тематический запрос Vademecum ответили: проект Минпромторга поступил в ведомство и находится на рассмотрении.

Предложенные Минпромторгом поправки не первая попытка обновления механизма специнвестконтракта. Свою версию так называемого СПИК 2.0 в сентябре 2017 года разработал и опубликовал Минфин (законопроект «О специальных инвестиционных контрактах»).

Но тогда обсуждение новых условий привлечения инвесторов повлекло за собой длительную межведомственную полемику. Министр финансов Антон Силуанов настаивал на расширении применения механизма специнвестконтракта, вице-премьер Дмитрий Козак – на ограничении, писали «Ведомости». Разногласия удалось снять на совещании 25 июня 2018 года.

Позднее, в августе 2018 года, на regulation.gov.ru появились разработанные Минпромторгом поправки в Налоговый кодекс. Эти изменения упраздняют так называемую дедушкину оговорку, по которой льгота по налогу на прибыль доступна только тем инвесторам, которые 90% доходов получают от специнвестконтракта. Но применять эту льготу ведомство предлагает адресно к доходам от СПИК , а доходы и расходы – вести раздельно от СПИК и других видов деятельности. Также объем получаемых налоговых льгот предлагается ограничить до 50% от капитальных вложений в специнвестконтракт.

В фарминдустрии специнвестконктракты уже заключили AstraZeneca, Sanofi, «Герофарм», «Биокад», «НоваМедика». Также межведомственная комиссия при Минпромторге одобрила СПИК шведской Octapharma и «Фармимэкс». Планирует заключить соглашение и принадлежащий Abbott «Верофарм».

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов

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