Программу по мотивации россиян к ЗОЖ Минздрав оценил в 2,8 млрд рублей

Минздрав предлагает до 2024 года потратить на пропаганду здорового образа жизни 2,8 млрд рублей. Об этом говорится в паспорте федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к ЗОЖ, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», – сообщает ТАСС.

Год назад на аналогичный комплекс мероприятий, рассчитанный до 2026 года, Минздрав предлагал выделить 3,5 млрд рублей.

Согласно актуализированному плану, с 2018 по 2024 год на информационные кампании проекта будет направляться по 403,5 млн рублей ежегодно.

В перечне целевых показателей мотивационных мероприятий числятся: снижение распространенности потребления табака с 30% до 27%, уменьшение показателя смертности мужчин трудоспособного возраста с 718 до 530 человек на 100 тысяч населения, спад числа абортов по желанию с 9,6 на 1 тысячу женщин фертильного возраста (показатель на 31 декабря 2017 года) до 6,9.

Программа по укреплению здоровья граждан включена в национальный проект «Демография», на реализацию которого, по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, предлагается выделить 3,8 трлн рублей.

Параллельно с федеральной программой Минздрав разрабатывал стратегию ЗОЖ до 2025 года. Один из авторов стратегии главный внештатный специалист Минздрава России по профилактической медицине Сергей Бойцов заявлял, что все меры по продвижению здорового образа жизни будут реализоваться за счет перераспределения средств в ведомствах, которые займутся ее воплощением.

Еще в июле 2018 года Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины (НМИЦ ПМ) Минздрава России объявил тендер на разработку и продвижение концепции стратегии «Формирование здорового образа жизни (ЗОЖ)», утвержденной президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам в июле 2017 года. Начальная максимальная цена контракта составляла 160 млн рублей, выделяемых из бюджета НМИЦ ПМ.

Источник: ТАСС

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