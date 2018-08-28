В Пермском крае централизуют госпитальные закупки лекарств и медизделий

Пермские чиновники дали старт совместным закупкам лекарств и медизделий для нужд региональных учреждений. В августе-сентябре 2018 года планируется объявить о 100 подобных аукционах суммарной начальной стоимостью контрактов более 500 млн рублей.

Министерство Пермского края по регулированию контрактной системы в сфере закупок открыло в краевой информационной системе раздел «совместные закупки». Пока эта опция будет доступна заказчикам регионального подчинения, а с 2019 года – и муниципальным организациям.

Ожидается, что интеграция нового закупочного инструмента позволит краевому и местным бюджетам ежегодно экономить более 100 млн рублей. Речь идет не только о лекарствах. Одним лотом от нескольких заказчиков смогут проводиться закупки таких услуг, как охрана и содержание зданий, стирка белья. Весь перечень позиций, рекомендованных для совместных торгов, будет определен в августе-сентябре.

Первую совместную закупку с начальной суммой контракта 8,5 млн рублей на поставку иммуноглобулина для двух больниц министерство объявило 22 августа 2018 года. В течение месяца будет объявлено еще о более 100 закупках на общую сумму свыше 500 млн рублей, обещают в краевом правительстве.

Практика совместных торгов в Ульяновской области привлекла внимание регионального УФАС. В апреле 2018 года управление добилось отмены закупки лекарств на 587 млн рублей для нужд 64 больниц. В ведомстве посчитали, что объект закупки описан неверно, отсутствует точное описание товаров, а в предыдущих торгах, где побеждала «Ульяновскфармация», не происходило снижения цены. Торги были признаны ограничивающими конкуренцию в пользу «Ульяновскфармации». Верховный суд РФ поддержал позицию УФАС.

За формат совместных закупок ратовал находящийся сейчас под следствием вместе с топ-менеджментом «Ульяновскфармации» бывший министр здравоохранения региона Рашид Абдуллов. Его отстранили от должности из-за уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупном размере) о хищении более 10 млн рублей. В ходе расследования задержаны также зампредседателя областного Заксобрания Игорь Тихонов, директор «Ульяновскфармации» Ольга Кузнецова и ее заместитель Евгений Коган. Служебная проверка в ведомстве также привела к увольнению заместителя министра здравоохранения Ульяновской области Андрея Алабина, отвечавшего за проведение закупок.

Источник: Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края

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