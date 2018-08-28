В Новосибирске создадут филиал Всероссийского центра экспертизы медоборудования

Филиал Всероссийского научно-исследовательского и испытательного института медицинской техники планируют создать в Новосибирской области к 2019 году. Об этом 27 августа на форуме «Технопром-2018» сообщил генеральный директор Сибирского научно-исследовательского и испытательного центра медицинской техники (СибНИИЦМТ) Дмитрий Белик.

«Для ускорения регистрации медицинских изделий Росздравнадзор предложил создать в Новосибирске на базе СибНИИЦМТ центр по проведению технических испытаний, токсикологических испытаний, исследований по предварительной экспертизе технической документации. Думаю, что в ближайшее время, этой осенью, мы будем решать организационные вопросы, и в следующем году у нас должен начать работать филиал Всероссийского НИИ медицинской техники», – сказал Белик.

Участники «Технопрома-2018» сошлись во мнении, что в Новосибирске следует организовать кластер по научным исследованиям и разработке электронных высокотехнологичных медицинских изделий.

Авторы инициативы готовят соответствующее обращение в областное правительство и мэрию Новосибирска, а также создают рабочую группу для подготовки необходимых для реализации проекта документов.

Ранее было объявлено, что в Новосибирской области в формате государственного-частного партнерства разрабатывается проект организации в биотехнопарке «Кольцово» предприятия, где будут производиться противоопухолевые препараты и лекарства для лечения инфекционных заболеваний. Объем инвестиций в создание биофармацевтического производства оценивается в 2 млрд рублей.

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