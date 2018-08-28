Голикова поручила доработать законопроект о декриминализации ошибок при обороте обезболивающих

Вице-премьер Татьяна Голикова отправила на доработку законопроект о декриминализации ошибок врачей, выписывающих наркотические обезболивающие. На то, что в нынешней редакции документ не принесет никакого эффекта, так как не предполагает избавления медиков от возбуждения уголовного дела, ранее указали благотворительные фонды.

Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера, не уточнив, впрочем, какие именно изменения будут внесены в проект документа.

Исполнить поручение Минздрав должен до 12 сентября.

Законопроект появился в июле 2018 года. Он предполагает внесение поправок в ч. 1 ст. 228.2 УК (нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; при отягчающих обстоятельствах наказывается штрафом в размере до 120 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 360 часов с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет). Таким образом, сочли в ведомстве, врачи будут освобождены от ответственности, если утрата препарата случилась с врачом впервые, а сам он деятельно раскаялся.

Глава фонда «Подари жизнь» Екатерина Чистякова писала Голиковой о том, что предложение Минздрава не является декриминализацией, так как не предполагает переквалификации нарушения, а от ответственности врача освобождать будет либо суд, либо следователь.

Источник: РБК

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