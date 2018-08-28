Принят: Август 09, 2018
Приказ Минздрава России № 513 от 09.08.2018 г. «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»
|
|
«Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»
Принят: Август 09, 2018
Приказ Минздрава России № 513 от 09.08.2018 г. «Об аттестации уполномоченных лиц производителей лекарственных средств для медицинского применения»
|
© 2008-2018 Российская Фармацевтика
Powered by WordPress & Atahualpa