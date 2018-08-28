Бизнес обозначил основные драйверы роста фармрынка

В рамках третьей GMP-конференции, которая проходит в Казани, представители фармкомпаний обозначили условия, при которых российский фармрынок не замедлит своего развития.

В частности, генеральный директор компании «Герофарм» Петр Родионов отметил, что наиболее актуальной является тема офсетных контрактов, но они должны быть доступны не на региональном, а на федеральном уровне.

Эксперт также обращает внимание на размер российского рынка: «Чтобы перейти на инновационный путь, денег на здравоохранение надо тратить больше. Поэтому необходимо найти сбалансированный подход по регулированию цен и доступа инноваций на рынке», – добавил он.

По мнению генерального директора компании «Новамедика» Александра Кузина, одним из ярких трендов будет цифровизация. При этом, считает эксперт, единственный путь в Клуб 80 + – это переход на систему лекарственного возмещения.

По словам президента ГК «Новартис в России» Вадима Власова, особенностью российского рынка является регулятивная среда: фармрынок находится под контролем сразу нескольких регуляторов, и их согласованная позиция по каждой инициативе может значительно улучшить процесс развития рынка.

Оксана Баранова

«Фармацевтический вестник»