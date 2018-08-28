Takeda и «Юнифарма» запускают проект по онлайн-мониторингу розничных продаж

Компания Takeda , как стало известно «ФВ», получит доступ к онлайн-мониторингу розничных продаж в аптеках «Юнифарма». Сотрудничество реализуется на базе платформы Wellmark, проект будет запущен с сентября нынешнего года.

«Онлайн-мониторинг продаж в аптеках позволит нам выстроить конструктивный диалог с сетью, основанный на конкретных цифрах и реальных трендах, — отметил директор по коммерции и логистике компании Takeda в России Андрей Обручников. — Мы сможем оценить эффективность каждого используемого инструмента продаж, степень влияния трейд-маркетинговых активностей, время совершения и комплектность покупок, величину среднего чека и другие важные для маркетинга параметры поведения потребителей».

«Давая согласие на предоставление данных по продажам для производителей, мы получаем больше эффективности по всем направлениям сотрудничества с ними: справедливые планы по приросту, больше инвестиций в трейд-маркетинг и рекламу в аптеках, лучшее взаимодействие и реакцию на изменения со стороны полевых сил», — заявил директор по маркетингу аптек «Юнифарма» и «Росаптека» Константин Тиунов.

Wellmark Group планирует до конца 2018 г. подключить к системе онлайн-мониторинга продаж на базе своей платформы более 10 крупнейших производителей.

«Фармацевтический вестник»