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Рынок гомеопатических средств не исчерпал свой потенциал

Меморандум о лженаучности гомеопатии спустя полтора года после принятия снова оказался в цент­ре внимания. Поводом для этого стал иск к РАН, инициированный одним из производителей гомео­патических препаратов. Исход судебного процесса вызвал противоположные ­оценки экспертов и возо­­б­­­­­­­­новил гладиаторские сражения сторонников и противников этого направления медицины. Тем временем ситуация на рынке гомеопатических препаратов остается предсказуемой. За последние два с половиной года здесь можно наблюдать традиционную сезонную динамику, а слухи о смерти гомеопатии остаются преувеличенными.

«Фармацевтический вестник»

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Август 28, 2018 | Просмотров: 110