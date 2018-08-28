Производственным аптекам могут поручить изготавливать незарегистрированные в РФ лекарства

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на встрече с представителями общественных организаций предложила три механизма обеспечения россиян незарегистрированными в стране лекарствами и так называемыми детскими формами. Один из них, который будет в ближайшем будущем, — использование сохранившихся производственных мощностей более 200 российских аптек, имеющих лицензию на приготовление из субстанции противосудорожных и обезболивающих лекарств, в том числе в детской дозировке и неинвазивных формах. В настоящее время такие аптеки есть в 42 субъектах Федерации. Остальным регионам будет поручено определить базовые аптеки, где может осуществляться такая работа.

Имеющие необходимую лицензию учреждения формально могли бы начать производство уже сейчас, но перед этим планируется проработать юридическую базу, определить возможности безопасного изготовления препаратов и составить необходимые рекомендации, пояснила Вероника Скворцова.

«Фармацевтический вестник»