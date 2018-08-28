Прибыль ГК «Протек» в первом полугодии 2018 г. снизилась на 23,5%

Прибыль ГК «Протек» за первые шесть месяцев 2018 г. составила 2,73 млрд руб., в аналогичном периоде 2017 г. прибыль была 3,57 млрд руб., говорится в отчете компании, подготовленном по стандартам МСФО.

Выручка группы составила 121,6 млрд руб., это меньше на 1,38% по сравнению с первым полугодием 2017 г., тогда продажи достигли 123,3 млрд руб. При этом валовая прибыль выросла на 2,67% и составила 16,12 млрд руб.

Выручка сегмента дистрибуции за первые шесть месяцев 2018 г. составила 88,55 млрд руб., розницы — 29,54 млрд, производства — 3,51 млрд., в 2017 г. в таком же периоде продажи этих сегментов были 96 млрд руб., 23,56 млрд и 3,69 млрд соответственно.

Торговая дебиторская задолженность перед ГК «Протек» в первом полугодии текущего года снизилась на 30,65% и составила 30,76 млрд руб. Торговля кредиторская задолженность также уменьшилась — на 26,8% до 66 млрд руб.

Краткосрочные кредиты составили 1,82 млрд руб., долгосрочные — 1,85 млрд.

В течение шести месяцев текущего года компания заключала договоры факторинга кредиторской задолженности на сумму 9,6 млрд руб., которые были выполнены по состоянию на 30 июня 2018 г.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»