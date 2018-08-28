Поставщика лекарств в Белгородский онкодиспансер оштрафовали на 550 тысяч рублей за подделку упаковки препаратов

Белгородский суд признал 47-летнего гражданина Индии виновным в подделке упаковок препарата, поставленного принадлежащим ему ООО «Фармисток» в местный онкологический диспансер. Стоимость фигурирующего в деле контракта составляла более 1,5 млн рублей.

Следствие установило, что в 2016 году ООО «Фармисток» и Департамент здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области заключили контракт на поставку в онкологический диспансер 181 упаковки препаратов российского и швейцарского производства. Глава компании-поставщика перед отправкой лекарств в медучреждение расфасовал часть медикаментов в поддельные упаковки.

«В каких условиях расфасовывалось лекарство и каким образом хранилось во вторичных упаковках, по поддельным вторичным упаковкам проследить невозможно. Все упаковки в ходе следствия были изъяты и утилизированы», – сообщает СУ СК РФ по Белгородской области.

Суд признал руководителя ООО «Фармисток» виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 327.2 УК РФ (использование заведомо поддельной вторичной (потребительской) упаковки лекарственного препарата).

Подсудимый полностью признал вину и просил рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа в 550 тысяч рублей.

В феврале 2018 года Минздрав России приступил к разработке законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях для противодействия обороту фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных и незарегистрированных лекарств.

Источник: СУ СК РФ по Белгородской области

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