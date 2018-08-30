Препарат Gilead на базе CAR-T-клеток в Британии считают слишком дорогим

Британский Национальный институт здравоохранения и совершенствования медпомощи NICE считает, что передовая терапия CAR-T-клеток для некоторых неизлечимых форм рака крови слишком дорога, чтобы оправдать ее использование в финансируемых государством программах. Об этом сообщает Reuters.
Решение NICE является ударом для американского производителя Gilead Sciences, который планировал к поставке в Великобританию свой препарат Yescarta.
Отклонение NICE произошло спустя день после того, как Европейская комиссия одобрила Yescarta для двух агрессивных форм неходжкинской лимфомы и тем самым предоставила возможность каждой европейской стране решить: финансировать лечение этим лекарством или нет.
Yescarta — первый препарат на основе CAR-T, которую оценивал NICE. На очереди препарат конкурента — Novartis — Kymriah, который также получил одобрение ЕС.
Yescarta и Kymriah препараты, созданные на базе Т-клеток с химерный антигеном рецептором (CAR-T), которые перепрограммируют собственные иммунные клетки организма для атаки раковых клеток.
Лечение представляет собой совершенно новый подход к борьбе с раком, поскольку терапия включает в себя извлечение инфекционных клеток у пациента. Затем эти клетки генетически модифицируют, чтобы распознавать раковые клетки и вводить обратно. Процесс сложный и дорогостоящий, но он дает надежду людям с определенными видами рака крови, которые исчерпали все другие варианты лечения.
Представители NICE признают, что Yescarta стала впечатляющим изобретением для лечения особых случаев рака, но его цена слишком высока.
Цена Yescarta в США составляет 373 тыс. долл. США. Цена в Великобритании не известна. В NICE отметили, что Gilead подготовил специальное предложение для страны, если препарат попадет в госпрограмму. Как правило, производители лекарств предлагают ценовые скидки в обмен на включение лекарств в такие программы.
По словам руководителя отдела терапии рака Института онкологических исследований (Лондон) Радж Чопра, пациенты разочарованы решением NICE.
Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»