Глава Roche Diagnostics покинет компанию

Руководитель подразделения Roche Diagnostics Роланд Диггельманн в конце сентября 2018 г. покинет свой пост, сообщает BioSpace.

Roche не сообщает точную причину ухода Диггельманна, ограничившись расплывчатым объяснением о его намерении продолжить карьеру за пределами компании.

Роланд Диггельманн работает в Roche с 2008 г. Сначала он был региональным руководителем компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а с 2012 г. перешел в отделение диагностики.

Roche Diagnostics, на долю которого приходится около 20% всего бизнеса компании, теперь возглавит глава диагностического подразделения в регионе Европы, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки Майкл Хейер.

За последние несколько месяцев это не первая отставка в Roche. В июне 2018 г. компания объявила об уходе руководителя Roche Partnering Софи Корновски-Боннет, а в марте текущего года ушел руководитель Roche Pharma Research and Early Development Джон К. Рид, который решил вернуться в Соединенные Штаты по личным причинам.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»