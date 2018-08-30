Pfizer отзывает партию детского анальгетика из-за опасений передозировки

Компания Pfizer («Пфайзер») добровольно отзывает с рынка одну партию Children’s Advil в форме суспензии со вкусом жевательной резинки во флаконах объемом 4 жидких унции (около 120 мл) после жалоб потребителей на то, что мерный стаканчик маркирован в чайных ложках, а в инструкции по применению указаны миллилитры, сообщает FiercePharma.

В компании Pfizer решили, что такая нестыковка может привести к передозировке препарата, поэтому партия этого анальгетика, распространенная в CША в мае и июне с.г., будет отозвана.

Проблемы с дозировкой этого препарата уже имели место в прошлом: в 2016 г. американский фармпроизводитель уже отозвал 126 партий Children’s Advil в Канаде в связи с возникшей при производстве проблемой, которая могла привести к ошибкам в дозирования.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»