В Литве может возникнуть дефицит льготных лекарств

Лекарства от эпилепсии, стоимость которых компенсируется государством, остались только в 300 аптеках Литвы, сообщает портал RuDelfi.

Издание ссылается на Ассоциацию производителей лекарств (АПЛ), по данным которой запасов более чем 20 препаратов хватит только на неделю. Это лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, глаукомы, эпилепсии, болезни Паркинсона, депрессии, антибиотики.

«Сейчас еще какое-то количество препаратов в аптеках есть. Может быть, на неделю их хватит, никто не знает. Однако некоторых компенсируемых лекарств у оптовиков нет, аптеки не могут пополнить запасы», – сказал председатель АПЛ Дарюс Синкявичюс. По его словам, такие случаи уже были, но раньше они происходили довольно редко.

Представители пациентов подтверждают: на нехватку лекарств жалуются по всей Литве. «Слышали и от пациентов, и от аптекарей, что этих самых дешевых лекарств не хватает, их нет и у поставщиков, аптеки не могут их заказать. Поскольку стоимость многих лекарств не компенсируется, стало больше потребителей дешевых лекарств, которых и не хватает», – рассказала председатель Литовской ассоциации представителей пациентов Вида Аугустинене.

В Минздраве Литвы говорят, что проблема надуманная, что за наличием необходимых препаратов следит Больничная касса. «Мне сложно сказать, почему аптеки не заказывают эти лекарства, возможно, они общаются не со всеми поставщиками и не видят, что есть у других оптовиков. Если на момент запроса пациента препарата нет, то аптекарь должен предложить заказать его и в течение двух дней получить из другой аптеки», – заявила представитель Минздрава Томас Алондерис.

Представители аптек считают, что проблему можно решить, если власти обяжут производителей собрать крупные партии лекарств, чтобы фармрозница пополнила запасы. Производители считают, что положение стало бы лучше, если бы список компенсируемых лекарств был расширен.

Елена Калиновская

«Фармацевтический вестник»