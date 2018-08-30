Внесены уточнения в порядок закупки лекарств, назначаемых пациенту по решению врачебной комиссии

Правительство РФ постановлением от 16.08.2018 № 952 внесло изменения в п. 5 Правил обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 июня 2015 г. № 555.

Так, документом уточнено, что обоснование в соответствии с решением врачебной комиссии осуществляется, в том числе, в отношении проводимых путем запроса предложений в электронной форме закупок лекарственных препаратов, которые необходимы для назначения пациенту при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям), пишет «Гарант». В новой редакции Правила начнут действовать с 29 августа.

«Фармацевтический вестник»