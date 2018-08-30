Новосибирский медтехнопарк готовится вложить 1 млрд рублей в расширение производства

Новосибирский медтехнопарк, или Инновационный медико-технологический центр (ИМТЦ), планирует открыть комплекс инжиниринга и производства новой продукции. Расширение потребует от 800 млн до 1 млрд рублей инвестиций, сообщила ТАСС гендиректор ИМТЦ Екатерина Мамонова.

«Наша специализация – это инжиниринг, доработка, доведение и вывод медицинских изделий в сферу здравоохранения. Мы сформировали комплекс, который будет развиваться в рамках испытательных центров. Также это вопросы, связанные с созданием специализированных производственных центров, в первую очередь для клеточных, биомедицинских продуктов, аддитивных технологий», – рассказала Мамонова .

Компании ИМТЦ выпускают протезы – имплантаты суставов, внешние экзопротезы, биодеградируемые конструкции для травматологии и ортопедии, аппаратные реабилитационные комплексы. Стоимость этих изделий в среднем на 25–30% ниже, чем у импортных аналогов. Кроме того, ИМТЦ заключил соглашение о сотрудничестве со Всероссийским научно-исследовательским и испытательным институтом медицинской техники Росздравнадзора, что, по словам Мамоновой, позволит ускорить ввод продуктов ИМТЦ в обращение.

Инновационный медико-технологический центр был создан в 2012 году на территории Новосибирского НИИ травматологии и ортопедии. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка АО «ИМТЦ» в 2016 году превысила 30 млн рублей.

Источник: ТАСС

vademec