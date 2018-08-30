Директор сыктывкарского филиала «Риглы» осужден за коммерческий подкуп

Директор сыктывкарского филиала крупнейшей в России аптечной сети «Ригла» осужден за вымогательство 2 млн рублей у представителей местных аптек, чьи помещения намеревалась занять «Ригла». Менеджер обещал «способствовать в принятии решения» о заключении компаниями выгодных арендных договоров с «Риглой».

По версии обвинения, подсудимый вымогал у представителей сетей «Здрава» и «Фарма-стандарт» деньги за содействие в заключении между ООО «Ригла» и указанными организациями договора аренды с выкупом оборудования принадлежащих им четырех помещений аптек в городе Ухта Республики Коми. Представители аптек были заинтересованы в выгодной сделке и заплатили часть названной вымогателем суммы – 270 тысяч рублей за одно из помещений. После чего обратились в полицию.

Сыктывкарский городской суд в апреле 2018 года осудил менеджера по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп в особо крупном размере) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере двукратной суммы коммерческого подкупа (3,93 млн рублей). Кроме того, осужденный на два года лишился права занимать руководящие должности.

Осужденный и его защитник пытались оспорить решение суда первой инстанции, но Верховный суд Республики Коми подтвердил вердикт, вступивший 28 августа в законную силу.

Источник: Прокуратура Республики Коми

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