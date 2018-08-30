«Р-Фарм» зарегистрировал еще один аналог дарунавира

Группа Алексея Репика предприняла вторую попытку вывести на рынок аналог лекарства против ВИЧ – дарунавира, оригинальный препарат Презиста от Janssen находится под патентной защитой. Ранее, в 2016 году, аналог регистрировала входящая в группу «Р-Фарм» компания «Технология лекарств», что привело к судебному противостоянию с оригинатором.

Свой Дарунавир «Р-Фарм» зарегистрировал 7 августа 2018 года, препарат будет производиться на мощностях компании в Ярославле из субстанции от индийской MSN Laboratories.

Оригинальный препарат с дарунавиром Презиста, находящийся под патентной защитой до 2023 года, в Россию поставляет Janssen (структура американской Johnson&Johnson).

В 2016 году «дочка» «Р-Фарма» компания «Технология лекарств» уже регистрировала дженерик Дарунавир-ТЛ. Но Janssen подала на компанию в суд, посчитав, что «Технология лекарств» использует в своем аналоге находящееся под патентной защитой изобретение. В мае 2018 года стороны заключили мировое соглашение, по которому «Технологии лекарств» разрешено выпустить одну партию дженерика – 1,305 тысячи упаковок таблеток с дозировкой 400 мг и 870 упаковок с дозировкой 600 мг. Кроме того, структура «Р-Фарм» обязалась уведомить Janssen, если решит зарегистрировать новый препарат с МНН дарунавир.

Регистрация дженерика «Р-Фармом» не нарушает условий мирового соглашения оригинатора с «Технологией лекарств», сообщила изданию «Коммерсантъ» управляющий директор Janssen по России и СНГ Катерина Погодина.

У «Фармасинтеза» Викрама Пунии с 2014 года тоже зарегистрирован аналог дарунавира, препарат по заказу Минздрава в 2017 году поставлял «Биотэк» Бориса Шпигеля.

В 2017 году власти закупили дарунавира более чем на 2,5 млрд рублей. Помимо «Биотэка», дарунавир поставлял и «Фармстандарт», на чьих мощностях упаковывается оригинальный препарат Janssen.

Источник: Коммерсант

vademec