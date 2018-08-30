Санофи Пастер выводит на российский рынок вакцину Адасель

Санофи Пастер, подразделение вакцин Группы Санофи, объявила о выводе на российский рынок впервые зарегистрированной в РФ вакцины Адасель – комбинированной вакцины для ревакцинации против столбняка, дифтерии и дополнительно против коклюша.

Иммунопрофилактика является наиболее одним из наиболее эффективных и экономически оправданных способов предотвращения инфекционных заболеваний. Каждый год иммунизация позволяет предупредить от 2 до 3 млн. случаев смерти от дифтерии, столбняка, коклюша и кори. Благодаря иммунизации многократно снижена заболеваемость, и взяты под контроль многие опасные и тяжелые инфекции, которые в прошлом приводили к смерти и инвалидности множества людей. Однако, несмотря на существование в течение нескольких десятилетий программ массовой иммунизации населения земного шара, коклюш по-прежнему являются одной из актуальных проблем медицины.

Согласно Национальному календарю профилактических прививок (НКПП), плановый курс первичной вакцинации предусматривает проведение прививок от коклюша, дифтерии и столбняка детям первого и второго года жизни. Последующие ревакцинации (повторные вакцинации) против дифтерии и столбняка проводятся в возрасте 6-7 лет, 14 лет, а также взрослым (каждые 10 лет с момента последней прививки). Однако в НКПП включена лишь одна ревакцинация против коклюша, которая проводится ребенку в возрасте 18 месяцев. Многочисленные клинические исследования показывают, что поствакцинальный иммунитет к коклюшу угасает в среднем в течение 5 лет после последней прививки, и к младшему школьному возрасту восприимчивость к инфекции возвращается. Таким образом, дети этой возрастной группы снова становятся уязвимыми в отношении коклюша.

Именно поэтому в последнее время наблюдается рост заболеваемости коклюшем и увеличение среди заболевших доли детей дошкольного, школьного и подросткового возраста. Важно, что именно дети школьного возраста являются одним из основных источников инфекции для непривитых детей первых месяцев жизни, у которых коклюш протекает особенно тяжело.

«Коклюш – острая бактериальная инфекция, особенно опасная для детей раннего возраста, основным симптомом которой является длительный (до 3 месяцев!) приступообразный спазматический кашель. Заболевание зачастую требует госпитализации и лечения антибиотиками. Предотвратить заболевание можно с помощью своевременной и правильной вакцинации. Важно, что иммунитет к коклюшу после вакцинации сохраняется в среднем около 5 лет и к школьному возрасту он, в основном, утрачивается – независимо от типа используемой коклюшной вакцины (цельноклеточной или бесклеточной), подчеркивает Сусанна Михайловна Харит, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела профилактики инфекционных заболеваний Научно-исследовательского Института детских инфекций ФМБА, — Позиция Роспотребнадзора РФ подтверждает целесообразность дополнительной ревакцинации от коклюша в возрасте 6-7 лет».

Сейчас появилась возможность дополнительно защитить детей дошкольного и школьного возраста от коклюша во время проведения плановых повторных вакцинаций от дифтерии и столбняка. Помимо дифтерийного и столбнячного анатоксина комбинированная вакцина Адасель содержит еще пять очищенных коклюшных антигенов (коклюшный токсин, филаментозный гемагглютинин, пертактин и агглютиногены фимбрий 2-го и 3-го типа).

Программы ревакцинации против коклюша доказали свою эпидемиологическую эффективность в снижении общей и младенческой заболеваемости коклюшем во многих странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, 2-я ревакцинация против коклюша в возрасте 4-6 лет включена в календари около полусотни стран мира (включая США, Канаду, большинство стран Европы, ряд стран СНГ). 3-я ревакцинирующая доза в возрасте 9-17 лет включена в календари нескольких десятков стран мира5. Согласно исследованиям, проведенным в Голландии, клиническая эффективность ревакцинации против коклюша дошкольников составила 79%.

Гийом Ошальтер, Генеральный менеджер Санофи Пастер Россия и Беларусь:

«В 2015 году экономический ущерб от коклюшной инфекции составил порядка 275 миллионов рублей. При этом, несмотря на высокий охват вакцинацией детей первых двух лет жизни, мы можем наблюдать рост общей заболеваемости коклюшем, высокие показатели у детей до 1 года и увеличение заболеваемости детей в возрасте 7-14 лет, это свидетельствует об активной циркуляции коклюшного возбудителя в популяции. Дополнительная ревакцинация дошкольников позволит не только значительно снизить экономический груз заболевания, но и защитить здоровье одной из самых уязвимых групп пациентов. Мы в Санофи Пастер работаем ради того, чтобы все российские дети и члены их семей были защищены от опасных инфекций».

В настоящий момент вакцина Адасель зарегистрирована в 67 странах мира и хорошо изучена в ходе международных клинических исследований с участием более 20 тыс. человек. При применении у детей и взрослых, вакцина продемонстрировала высокую иммуногенность каждого компонента и высокий профилактический эффект (до 75%), переносится аналогично вакцине для ревакцинации против дифтерии и столбняка).

gmpnews