По итогам июля 2018 года 59,6% реализованных на рынке препаратов являлись российскими

Увеличение коммерческого рынка лекарств за семь месяцев 2018 года относительно аналогичного периода 2017 года в рублёвом эквиваленте составило 3,8%, такие данные приводятся в аналитическом отчете DSM Group.

Объём коммерческого рынка ЛП в июле 2018 г. составил 75,0 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с июнем ёмкость рынка уменьшилась на 0,9%. В сравнении с июлем 2017 г. в текущем году рынок показал прирост реализации на 4,7%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле по сравнению с июнем снизилась на 0,8% и составила 185,1 рублей.

Структура коммерческого рынка ЛП в июле 2018 г. по ценовым сегментам изменилась в пользу препаратов высокого ценового сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. не изменился относительно июля 2017 г. и составил 4,8%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб., как и в прошлом году, составила 11,4%. Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 41,1% в июле 2017 г. до 40,0% в июле 2018 г. Доля дорогостоящих препаратов составила 43,8%, что на 1,0% выше веса группы в предыдущем году и на 0,5% выше, чем в июне.

По итогам июля 2018 г. 59,6% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств в стоимостном выражении они заняли 27,6%.

Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2018 г. на 34,2% был представлен рецептурными препаратами и на 65,8% безрецептурными лекарствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам (53,3% и 46,7% соответственно).

Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2018 г. возглавила компания Bayer, на втором месте – Sanofi-Aventis, на третьем – Novartis. ТОП-3 бренда ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июля 2018 г. состоял из таких препаратов, как «Детралекс» (0,9%), «Нурофен» (0,9%); на третьем месте – «Ксарелто» (0,8%).

Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 2018 г. уменьшился на 0,4% относительно июня и составил 3,8 млрд. руб. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2018 г. сократился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 22,9 млн. упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2018 г. по сравнению с июнем выросла на 0,2% и составила 166,9 руб. ТОП-3 производителей БАД занял 24,8% рынка в июле в стоимостном выражении, рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (15,4%), Solgar Vitamin And Herb (5,0%) и Pharma-Med (4,4%).

gmpnews