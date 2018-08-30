Решение проблемы подготовки кадров в Калужском фармкластере

Активно развивающийся Калужский фармацевтический кластер сконцентрировал на своей территории значительное количество российских и иностранных фармацевтических производителей. О том Какие меры кластер намерен предпринять, чтобы избежать дефицита кадров в регионе и в целом о подготовке кадров для Калужского фармацевтического кластера рассказала Ирина Новикова, исполнительный директор Ассоциации «Калужский фармацевтический кластер».

Действительно, за последние пять лет у нас открылось четыре новых завода, еще две производственные площадки начнут работу в этом году, до 2022 года будут реализованы еще три новых инвестиционных проекта по строительству фармацевтических заводов полного цикла. Кроме того, существующие фармацевтические компании активно наращивают объемы производимой продукции. Столь быстрый рост фармацевтической отрасли в регионе, безусловно, увеличил спрос на отдельные категории специалистов. В такой ситуации нам важно было «сработать на опережение», определить текущую и перспективную потребность в кадрах участников кластера, расширить сотрудничество с базовым вузом – Национальным исследовательским ядерным университетом «МИФИ» (НИЯУ «МИФИ»). В вопросе подготовки кадров крайне важна кооперация: для формирования актуальных и востребованных образовательных программ необходим диалог, прежде всего между учебным заведением и фармацевтическими производителями.

Основной площадкой, на которой может быть построен такой диалог, становится базовый вуз, в развитии которого заинтересованы все участники кластера. Поэтому мы объединили усилия для создания современной материально-технической базы, увеличения контрольных цифр приема и расширения перечня образователь ных программ, востребованных нашими участниками. Например, на средства субсидии федерального бюджета, выделенных по программе поддержки пилотных инновационных кластеров, был создан и оснащен современным оборудованием Центр практического обучения работников фармацевтической промышленности на площадке НИЯУ «МИФИ» в г.Обнинске. Особенностью центра является блок «чистых помещений», включающий зоны трех уровней чистоты, построенный и оснащенный в полном соответствии со стандартами фармацевтического производства. Это позволяет осуществлять подготовку специалистов, в условиях, максимально приближенных к реальным производственным процессам. Более того, Ассоциация «КФК» регулярно реализует программы повышения квалификации по узкоспециализированным тематикам, проводит практические семинары и курсы, позволяющие повысить компетенции действующих сотрудников предприятий и сформировать кадровый резерв.

Многие компании предпочитают набирать специалистов с опытом работы. Но где выпускники вуза могут получить такой опыт? Готовы ли компании кластера к сотрудничеству в этом вопросе?

Действительно, многие эксперты отмечают, что сегодняшние выпускники вузов не готовы к реальной работе на высокотехнологическом фармацевтическом производстве, не представляют структуру фармкомпании, технологический цикл в целом. Но специфика отрасли такова, что подготовку специалистов по всем направлениям фармпроизводства нельзя сосредоточить в одном вузе. Возникает необходимость выстраивания тесных партнерских отношений с предприятиями для того, чтобы обучение, хотя бы частично, велось с использованием их производственных и интеллектуальных ресурсов. Такая возможность появляется при прохождении производственной практики студентов на площадках предприятий участников кластера. Наши участники это понимают и с каждым годом расширяют направления работы с вузом. Это касается не только соглашений о проведении производственной и преддипломной практики, организаций экскурсий на предприятия, но реализации стажерских программ, поддержки лучших студентов через систему стипендиальных программ. Например, в 2017 году компания «АстраЗенека Индастриз» и НИЯУ «МИФИ» заключили соглашение об индустриальном партнерстве, предусматривающем, в том числе, активное взаимодействие в области научно-исследовательской деятельности по реализации проектов в области трансляционной медицины, разработке диагностических систем и платформ.

Важную роль компании кластера играют также в формировании кадровой политики вуза. Более половины преподавателей профильных дисциплин – действующие ведущие сотрудники фармацевтических предприятий. Хотелось бы так же отметить, что мы активно развиваем сотрудничество с крупными компаниями, не являющимися участниками кластера. Так, в 2016 году Ассоциация «КФК» заключила соглашение о сотрудничестве с компанией Merck – ведущей научно-технологической компанией в области здравоохранения и лайф сайнс. В рамках данного соглашения на площадке НИЯУ «МИФИ» в г.Обнинске мы реализуем совместную образовательную программу «Современные тенденции в производстве и обеспечении качества лекарственных препаратов», в рамках которой студенты приобретают не только теоретические, но и практические навыки в применении современных технологий на фармацевтическом производстве. Привлечение к образовательному процессу специалистов таких мировых компаний как Merck, AstraZeneca, STADA позволяют студентам выбрать траекторию своего профессионального развития, изучить передовые технологии современной фармотрасли, чтобы в дальнейшем применять полученные знания на предприятиях кластера. Усилия компаний дают свои результаты, и они не только решают свои кадровые вопросы, но и в целом повышают мотивацию у будущих выпускников к работе в отрасли и регионе.

Основную информацию о том, какие именно компетенции необходимо развивать у студентов, может дать в первую очередь сам производитель. Учитывается ли мнение участников кластера при формировании программ подготовки?

Завтра развивать российскую фармацевтическую отрасль будут те студенты, которые уже сейчас получают профильное образование. Более того, для подготовки специалистов для такой высокотехнологичной отрасли как фармацевтика, недостаточно ориентироваться на текущие потребности отрасли, необходимо учитывать перспективы развития технологий, методик разработки, анализа лекарственных препаратов. И здесь без экспертного мнения компаний, без их требований к компетенциям выпускников не обойтись. Ассоциация «КФК» стала отличной коммуникационной площадкой для налаживания прямого диалога производственных компаний и вузов. Причем в этой работе мы не замыкаемся только в пределах Калужской области, а активно сотрудничаем с ведущими профильными вузами, прежде всего с Санкт-Петербургским химико-фармацевтическим университетом. Мы регулярно проводим конференции и круглые столы, в ходе которых пытаемся сблизить позиции вузов, фармкомпаний, профильных ассоциаций, органов власти по вопросу качества подготовки выпускников, в том числе с учетом требований советов по профессиональным квалификациям. Одна из таких встреч состоялась в марте 2018 года в Обнинске на которой присутствовали коллеги из Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета, Высшей школы экономики, Первого МГМУ им И.М.Сеченова Минздрава России, МГУ им М.В.Ломоносова, руководители Союза профессиональных фармацевтических организаций, Союза промышленников и предпринимателей, представители российских и иностранных фармацевтических компаний. Такие мероприятия позволили нам привлечь максимальное количество участников кластера к экспертной работе и скорректировать учебные программы подготовки бакалавров и магистров по профильным направлениям. Сегодня перед нами стоит еще одна задача – корректировка учебных программ с учетом потребностей компании НоваМедика, на заводе которой будет использоваться технология производства жидких стерильных лекарственных форм.

Вместе с тем, наши предприятия, как и другие участники рынка, ощущают на себе дефицит кадров по отдельным направлениям. Это прежде всего технологи, аналитики, специалисты отделов качества, специалисты по фармаконадзору и инспекторы по GMP, научные работники в сфере разработки лекарственных средств, их доклинических и клинических испытаний. Сотрудничество с вузами позволяет решить только ряд задач. Поэтому участники нашего кластера ведут активную работу по привлечению и «закреплению» сотрудников из других регионов, разработке программ лояльности. Этому способствует высокий рейтинг конкурентоспособности Калужской области, которая занимает третье место в ЦФО по уровню зарплат после Москвы и Московской области.

На многих предприятиях-участниках кластера это компенсация затрат на аренду жилья, оплата обучения в магистратуре по профильным направлениям подготовки, бесплатные стажировки в зарубежных подразделениях компании не говоря уже о трансфере до места работы, оплате питания и корпоративной одежде. Например, ООО «Хемофарм» (группа STADA) в 2017 году стал победителем конкурса «Социально ответственный работодатель» и ежегодно демонстрирует высокие показатели социальной ответственности в сфере привлечения и развития персонала. Так, на предприятии перевыполняется квота по трудоустройству лиц с ограниченными возможностями. Компания организует профильные олимпиады, стажировки для студентов образовательных учреждений Калужской области.

У Ассоциации есть интересный опыт реализации программ дополнительного профессионального образования в интересах участников Калужского фармацевтического кластера. Расскажите об этом подробнее.

Уже пять лет мы практикуем следующую схему – при формировании плана работы Ассоциации мы ежегодно проводим анкетирование участников по текущей потребности в повышении квалификации и переподготовки кадров и на основании данных заявок участников формируем перечень программ, которые будут реализованы в будущем году. При этом Ассоциация выступает единым заказчиком и организатором мероприятий, большинство программ реализует за счет своего бюджета. Программы, при реализации которых не требуется наличие оборудования, проводятся с участием наших партнеров на территории Калужской области, что позволяет нашим компаниям снижать расходы на командировки сотрудников. В 2013-2016 годах по программе поддержки пилотных кластеров мы получили субсидии федерального бюджета, значительная часть которых так же была направлена на переподготовку кадров. За пять лет было реализовано около 180 программ, по которым прошли обучение 520 человек.

В этом году Ассоциация запустила цикл программ повышения квалификации по надлежащим фармацевтическим практикам, ориентированных на всех участников рынка. В мае этого года цикл мероприятий стартовал с программы «Надлежащие правила хранения и перевозки лекарственных средств (включая «холодовую цепь»). Температурное картирование складов. Валидация процессов на фармацевтическом складе», которую мы реализовали совместно с НИЯУ «МИФИ» при поддержке Росздравнадзора. Уникальность наших программ заключается в том, что у слушателей есть возможность не только напрямую задать вопросы ответственным представителям Росздравнадзора, освещающим вопросы регуляторики, но и изучить лучшие практики предприятий-лидеров отрасли. Например, в ходе нашей программы мы посещали площадки компании «Сантэнс Сервис» в Московской области и «АстраЗенека Индастриз» в Калужской области, где у слушателей была возможность увидеть весь цикл «холодовой цепи», изучить реальный опыт этих компаний, задать вопросы руководству компаний. Таким образом, более 70% времени участники посвящают практической работе и получают набор необходимых документов, которые могут адаптировать к деятельности своих предприятий. Следующий блок по обеспечению качества стартует в сентябре.

Комментарий Натальи Борисовны Эпштейн, д.ф.н., заведующей кафедры «Фармацевтическая и радиофармацевтическая химия» НИЯУ «МИФИ», руководителя Центра практического обучения Калужского фармацевтического кластера

Как подготовить кадры, которые нужны работодателям?

Ответом на вопрос «как подготовить кадры, которые нужны работодателями» мы озаботились более семи лет назад. Сегодня Обнинская площадка НИЯУ «МИФИ» – стала центром трансфера знаний от фармацевтических фирмпроизводителей, научно-исследовательских институтов, являющихся резидентами Калужского фармацевтического кластера к студентам вуза и слушателям программ повышения квалификации. Как это происходит? Лучшие специалисты предприятий и НИИ разрабатывают и преподают студентам уникальные дисциплины, необходимые для подготовки специалистов по промышленной фармации и высокотехнологичных центров ядерной медицины. Для этого мы используем разные подходы: традиционный, модульный, мастер-классы, учебные и производственные практики на предприятиях и в Центре практического обучения. Такое партнерство создает особую экосистему, обеспечивающую инвестиции в человеческий капитал, позволяет реализовывать принцип разнообразия в обучении, привлекать к преподаванию внешних специалистов-практиков, что дает возможность выйти за рамки конкретных дисциплин. Такое партнерство с участниками кластера позволяет персонализировать обучение, углубить и развить существующие практики построения индивидуальной образовательной траектории с возможностью приобретения студентами дополнительных навыков под задачи конкретных предприятий.

gmpnews