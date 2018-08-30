За первые шесть месяцев года Россия экспортировала фармпродукцию на $342 млн

Российские поставщики фармпродукции в первом полугодии продали за рубеж почти 19 тыс. тонн товара более чем на 20 млрд рублей. В физическом выражении это больше на 11%, а рублевом эквиваленте — на 8%, чем за тот же период годом ранее, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). Тенденция роста объема поставок фармтоваров за границу вписывается в общий тренд увеличения несырьевого экспорта, наблюдаемый в последние годы, и соответствует целям, поставленным президентом.

Как свидетельствуют данные ФТС, с которыми ознакомились «Известия», за первые шесть месяцев 2018 года Россия экспортировала фармацевтическую продукцию на $342 млн (по средневзвешенному курсу ЦБ — 20,3 млрд рублей). Это на 5% больше в долларах и на 8% — в рублем эквиваленте, чем за тот же период годом ранее. В первой половине прошлого года удалось заработать $324,9 млн, или примерно 18,8 млрд рублей. В физическом эквиваленте экспорт фармпродукции вырос на 11% — до 18,7 тыс. т.

Под фармпродукцией в базе ФТС имеются в виду лекарственные препараты, донорская кровь, иммунные сыворотки, вакцины, ветеринарная продукция, санитарные наборы. Самую крупную долю выручки приносят первые две категории.

Больше всего (в денежном выражении) фармпрепаратов поставляется на Украину. Выручка за полугодие составила $60,6 млн (3,6 млрд рублей). Затем следуют Казахстан ($52,9 млн, или 3,1 млрд рублей) и Белоруссия ($45,3 млн, или 2,7 млрд рублей).

Российские товары в первую очередь привлекательны соотношением цены и качества, считает эксперт по фармацевтическому рынку компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Российские производители уделяют особое внимание качеству товара, зачастую не обращая внимание на маркетинговую сторону вопроса. Основные объемы средств тратятся именно на улучшение качества, за рубежом же немало денег уходит на маркетинг и рекламу. Это, в свою очередь, увеличивает стоимость препарата, потому что появляется необходимость отбить вложения, — рассказал он.

Притом что цены российских поставщиков одни из самых низких, по качеству отечественная фармацевтическая продукция не уступает зарубежной, подчеркнул Николай Беспалов. Он отметил, что большой популярностью за рубежом стали пользоваться российские фармацевтические высокотехнологичные субстанции. Их получают биотехнологическим способом, то есть выделяя белок из живой клетки. Такие субстанции становятся основой вакцин или используются при изготовлении высокотехнологичных лекарств.

По качеству отечественная фармпродукция лучше, чем во многих странах, считает генеральный директор ЗАО «Биокад» Дмитрий Морозов. В большинстве случаев она отвечает международным стандартам ICH и GMP. В нынешних условиях отечественные компании имеют возможность нарастить производственные мощности до такой степени, что в ближайшее десятилетие Россия сможет не только сама обойтись без зарубежных препаратов, но и заполнить своим товаром зарубежные рынки, считает глава Аптечной гильдии Елена Неволина.

gmpnews