За январь-июль 2018 года объём производства лекарств в России составил 186,5 млрд рублей

Аналитическая компания RNC Pharma® представляет обновление БД Производство ЛП в России (помесячно) по итогам июля 2018 г.

За период январь-июль 2018 г. объём производства ЛП в России составил 186,5 млрд руб. (в ценах отгрузки производителей, с учётом НДС). Рублёвая динамика, второй раз в текущем году смогла переломить тенденцию сокращения поставок, прирост к аналогичному периоду 2017 г. составил +2,5%. Натуральные темпы роста (в упаковках) относительно аналогичного периода 2017 г. всё ещё остаются в минусе и составляют -10,4%. Всего за период в нашей стране было произведено порядка 2,29 млрд упак. ЛП.

Столь выраженная отрицательная динамика в упаковках отчасти компенсируется изменением дробности упаковок, при расчётах в минимальных единицах дозирования (МЕД) за период динамика тоже отрицательная, но это уже не -10,4%, а всего -1,9%. Всего за первые 7 месяцев текущего года в нашей стране было произведено ЛП суммой 38,9 млрд. МЕД. При этом собственно июль стал худшим с начала 2018 г. месяцем с точки зрения натуральной динамики прирост к периоду сравнения составила -15% (в упаковках) и -18% (в МЕД).

С начала года основной вклад в сокращение натуральных отгрузок вносит рецептурная продукция, здесь фиксируется долгосрочная динамика на уровне -12,5% в упаковках, ОТС показывает -9%. Динамика в МЕД обратная, производство рецептурных препаратов выросло на 3%, а категория безрецептурных всё же в минусе (-6%). В десятке EphMRA групп второго уровня, лидирующих по натуральному объёму отгрузок ОТС препаратов, отрицательная динамика зафиксирована у 7-ми групп, хуже всего себя чувствуют системные противовирусные препараты (-27% в упаковках), анальгетики (-20%) и противопростудных и противокашлевых препаратов (-16%).

По показателю прироста в ТОР-10 корпораций-производителей ОТС препаратов за период январь-июль 2018 г. лидирует «ГК Биотэк». Максимальную динамику в портфеле компании показали препараты: Цитрамарин (отгрузки в упаковках выросли в 14 раз), Аскорутин (в 7,2 раза) и Анузол (в 6,7 раз). Абсолютный рекорд в натуральной динамике за период поставила «Армавирская биофабрика», компания растёт благодаря отгрузкам единственного препарата Нафтизин (натуральные объемы выросли в 94 раза).

В категории Rx-препаратов минимальная натуральная динамика зафиксирована в группах: растворы для внутривенного введения (-54%), системные антибактериальные препараты (-18%) и противовоспалительные и противоревматические препараты (-16%). В отношении ТОР-10 фармпроизводителей максимальную динамику (в упаковках) по рецептурным препаратам показали «Промомед» и «Вертекс», отгрузки выросли соответственно на 34% и 33%. А абсолютным рекордсменом с точки зрения натуральной динамики стал «Берингер Ингельхайм» (поставки выросли почти в 20 раз) за год компания произвела всего 2 наименования ЛП, фибринолитики Актилизе и Метализе. Оба локализованы не по полному циклу, упаковку in-bulk осуществляет российский «Петровакс».